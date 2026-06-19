SPI-Wert OC Oerlikon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in OC Oerlikon von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in OC Oerlikon-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Die OC Oerlikon-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 10,21 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 97,943 OC Oerlikon-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 18.06.2026 auf 3,93 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 384,43 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 61,56 Prozent verringert.

Alle OC Oerlikon-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,28 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at