SPI-Wert OC Oerlikon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in OC Oerlikon von vor 10 Jahren bedeutet

Bei einem frühen OC Oerlikon-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Die OC Oerlikon-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das OC Oerlikon-Papier bei 9,65 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das OC Oerlikon-Papier investiert hätte, hätte er nun 103,627 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 3,06 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 316,89 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 68,31 Prozent eingebüßt.

Zuletzt verbuchte OC Oerlikon einen Börsenwert von 995,25 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at