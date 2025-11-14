OC Oerlikon Corporation Aktie
WKN: 863037 / ISIN: CH0000816824
|Lohnender OC Oerlikon-Einstieg?
|
14.11.2025 10:03:43
SPI-Wert OC Oerlikon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in OC Oerlikon von vor 10 Jahren bedeutet
Die OC Oerlikon-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das OC Oerlikon-Papier bei 9,65 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das OC Oerlikon-Papier investiert hätte, hätte er nun 103,627 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 3,06 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 316,89 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 68,31 Prozent eingebüßt.
Zuletzt verbuchte OC Oerlikon einen Börsenwert von 995,25 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu OC Oerlikon Corporation AGmehr Nachrichten
|
17:58
|Handel in Zürich: SPI zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
15:59
|SPI-Handel aktuell: SPI sackt am Nachmittag ab (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Zürich in Rot: SPI liegt am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
|
10:03
|SPI-Wert OC Oerlikon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in OC Oerlikon von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Zürich: SPI zum Start des Freitagshandels in Rot (finanzen.at)
|
12.11.25
|Handel in Zürich: SPI verbucht zum Ende des Mittwochshandels Gewinne (finanzen.at)
|
12.11.25
|SPI aktuell: SPI notiert am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
12.11.25
|SPI-Handel aktuell: SPI liegt mittags im Plus (finanzen.at)