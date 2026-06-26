SPI-Wert OC Oerlikon-Aktie: So viel Verlust hätte ein OC Oerlikon-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in OC Oerlikon-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden OC Oerlikon-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die OC Oerlikon-Anteile bei 8,69 CHF. Bei einem OC Oerlikon-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 150,748 OC Oerlikon-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 25.06.2026 4 585,73 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 3,99 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 54,14 Prozent.

Jüngst verzeichnete OC Oerlikon eine Marktkapitalisierung von 1,29 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at