SPI-Wert OC Oerlikon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in OC Oerlikon von vor 5 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in OC Oerlikon eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades OC Oerlikon-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 9,82 CHF. Bei einem OC Oerlikon-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 018,330 OC Oerlikon-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 743,38 CHF, da sich der Wert einer OC Oerlikon-Aktie am 08.10.2026 auf 5,64 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 42,57 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für OC Oerlikon eine Börsenbewertung in Höhe von 1,87 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at