SPI-Wert OC Oerlikon-Aktie: So viel Verlust hätte eine OC Oerlikon-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die OC Oerlikon-Aktie gebracht.

Das OC Oerlikon-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 6,02 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die OC Oerlikon-Aktie investiert hätte, hätte er nun 166,251 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der OC Oerlikon-Aktie auf 3,19 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 530,34 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 46,97 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von OC Oerlikon bezifferte sich zuletzt auf 1,04 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at