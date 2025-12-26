OC Oerlikon Corporation Aktie

OC Oerlikon Corporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863037 / ISIN: CH0000816824

Frühes Investment 26.12.2025 10:03:34

SPI-Wert OC Oerlikon-Aktie: So viel Verlust hätte eine OC Oerlikon-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die OC Oerlikon-Aktie gebracht.

Das OC Oerlikon-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 6,02 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die OC Oerlikon-Aktie investiert hätte, hätte er nun 166,251 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der OC Oerlikon-Aktie auf 3,19 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 530,34 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 46,97 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von OC Oerlikon bezifferte sich zuletzt auf 1,04 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

OC Oerlikon Corporation AG 3,39 0,00% OC Oerlikon Corporation AG

Börse aktuell - Live Ticker

Ruhe vor Weihnachten: ATX und DAX schlussendlich fester
Am Dienstag ging es am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt moderat aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

