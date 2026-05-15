OC Oerlikon Corporation Aktie
WKN: 863037 / ISIN: CH0000816824
|OC Oerlikon-Investment im Blick
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15.05.2026 10:03:59
SPI-Wert OC Oerlikon-Aktie: So viel Verlust hätte eine OC Oerlikon-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 15.05.2023 wurde das OC Oerlikon-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 4,80 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 2 082,466 OC Oerlikon-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 538,53 CHF, da sich der Wert eines OC Oerlikon-Anteils am 13.05.2026 auf 3,62 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 24,61 Prozent.
Der Marktwert von OC Oerlikon betrug jüngst 1,18 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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