SPI-Wert OC Oerlikon-Aktie: So viel Verlust hätte eine OC Oerlikon-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in OC Oerlikon gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die OC Oerlikon-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die OC Oerlikon-Aktie 10,27 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 973,710 OC Oerlikon-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der OC Oerlikon-Aktie auf 4,93 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 800,39 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 52,00 Prozent verringert.

OC Oerlikon war somit zuletzt am Markt 1,59 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at