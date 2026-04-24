OC Oerlikon Corporation Aktie

OC Oerlikon Corporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863037 / ISIN: CH0000816824

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Hochrechnung 24.04.2026 10:03:40

SPI-Wert OC Oerlikon-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in OC Oerlikon von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren in OC Oerlikon eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

OC Oerlikon-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die OC Oerlikon-Aktie 10,76 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die OC Oerlikon-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 929,368 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 23.04.2026 auf 3,29 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 052,97 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 69,47 Prozent.

Der Börsenwert von OC Oerlikon belief sich jüngst auf 1,07 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu OC Oerlikon Corporation AG

mehr Nachrichten