OC Oerlikon Corporation Aktie
WKN: 863037 / ISIN: CH0000816824
|Hochrechnung
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24.04.2026 10:03:40
SPI-Wert OC Oerlikon-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in OC Oerlikon von vor 5 Jahren angefallen
OC Oerlikon-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die OC Oerlikon-Aktie 10,76 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die OC Oerlikon-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 929,368 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 23.04.2026 auf 3,29 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 052,97 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 69,47 Prozent.
Der Börsenwert von OC Oerlikon belief sich jüngst auf 1,07 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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