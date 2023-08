SPI-Wert Orascom Development-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Orascom Development-Investition eingebracht

Vor 1 Jahr wurden Orascom Development-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 7,62 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Orascom Development-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 312,336 Orascom Development-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 454,07 CHF, da sich der Wert eines Orascom Development-Papiers am 21.08.2023 auf 5,68 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 25,46 Prozent verringert.

Am Markt war Orascom Development jüngst 327,86 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at