SPI-Wert Orell Fuessli-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Orell Fuessli von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Orell Fuessli-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Orell Fuessli-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Orell Fuessli-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 121,00 CHF. Bei einem Orell Fuessli-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 82,645 Orell Fuessli-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 27.05.2026 auf 162,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 429,75 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 34,30 Prozent.

Orell Fuessli markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 326,63 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at