Orell Fuessli Aktie

Orell Fuessli für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 895701 / ISIN: CH0003420806

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Orell Fuessli-Performance im Blick 15.10.2026 10:03:22

SPI-Wert Orell Fuessli-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Orell Fuessli von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Orell Fuessli-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Orell Fuessli-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 121,80 CHF wert. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Orell Fuessli-Aktie investiert, befänden sich nun 8,210 Orell Fuessli-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Orell Fuessli-Papiers auf 136,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 116,58 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 11,66 Prozent.

Der Börsenwert von Orell Fuessli belief sich jüngst auf 273,19 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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