Orell Fuessli Aktie
WKN: 895701 / ISIN: CH0003420806
|Orell Fuessli-Performance im Blick
|
12.11.2026 10:03:23
SPI-Wert Orell Fuessli-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Orell Fuessli von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Orell Fuessli-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 125,00 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Orell Fuessli-Aktie investiert, befänden sich nun 80,000 Orell Fuessli-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Orell Fuessli-Papiers auf 141,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 280,00 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 12,80 Prozent.
Der Börsenwert von Orell Fuessli belief sich jüngst auf 272,65 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Orell Fuessli AG
|
12.11.26
|SPI-Wert Orell Fuessli-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Orell Fuessli von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
06.11.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI zum Ende des Freitagshandels in Rot (finanzen.at)
|
06.11.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI gibt nachmittags nach (finanzen.at)
|
06.11.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI fällt am Freitagmittag zurück (finanzen.at)
|
05.11.26
|SPI-Papier Orell Fuessli-Aktie: So viel hätte eine Investition in Orell Fuessli von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.10.26
|SPI-Papier Orell Fuessli-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Orell Fuessli-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
22.10.26
|SPI-Titel Orell Fuessli-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Orell Fuessli von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
20.10.26
|Stabiler Handel: SPI zum Start des Dienstagshandels in Seitwärtsbewegung (finanzen.at)
Analysen zu Orell Fuessli AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Orell Fuessli AG
|154,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX leichter -- DAX wenig bewegt -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gibt im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die US-Börsen verbuchen Verluste. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.