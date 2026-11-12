SPI-Wert Orell Fuessli-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Orell Fuessli von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Orell Fuessli-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Orell Fuessli-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 125,00 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Orell Fuessli-Aktie investiert, befänden sich nun 80,000 Orell Fuessli-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Orell Fuessli-Papiers auf 141,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 280,00 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 12,80 Prozent.

Der Börsenwert von Orell Fuessli belief sich jüngst auf 272,65 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at