SPI-Wert Orell Fuessli-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Orell Fuessli von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Orell Fuessli-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 06.08.2023 wurden Orell Fuessli-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 74,40 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Orell Fuessli-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,344 Orell Fuessli-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 189,52 CHF, da sich der Wert einer Orell Fuessli-Aktie am 05.08.2026 auf 141,00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 89,52 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Orell Fuessli eine Marktkapitalisierung von 274,49 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at