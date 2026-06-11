Orell Fuessli Aktie
WKN: 895701 / ISIN: CH0003420806
|Langfristige Anlage
|
11.06.2026 10:03:36
SPI-Wert Orell Fuessli-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Orell Fuessli von vor 3 Jahren eingefahren
Die Orell Fuessli-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Orell Fuessli-Aktie bei 76,20 CHF. Wer vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Orell Fuessli-Aktie investiert hat, hat nun 13,123 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 968,50 CHF, da sich der Wert eines Orell Fuessli-Papiers am 10.06.2026 auf 150,00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 96,85 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte Orell Fuessli einen Börsenwert von 299,13 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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