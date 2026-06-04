Orell Fuessli Aktie
WKN: 895701 / ISIN: CH0003420806
|Lukrative Orell Fuessli-Investition?
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04.06.2026 10:04:00
SPI-Wert Orell Fuessli-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Orell Fuessli von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Orell Fuessli-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 97,60 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Orell Fuessli-Aktie investiert hat, hat nun 1,025 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 158,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 161,89 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 61,89 Prozent angezogen.
Orell Fuessli erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 316,68 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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