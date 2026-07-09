SPI-Wert Orell Fuessli-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Orell Fuessli-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Orell Fuessli-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Orell Fuessli-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Orell Fuessli-Anteile letztlich bei 74,40 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 134,409 Orell Fuessli-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 20 161,29 CHF, da sich der Wert einer Orell Fuessli-Aktie am 08.07.2026 auf 150,00 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 101,61 Prozent gesteigert.

Der Orell Fuessli-Wert an der Börse wurde auf 294,00 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at