Orell Fuessli Aktie
WKN: 895701 / ISIN: CH0003420806
|Frühe Investition
|
09.07.2026 10:03:25
SPI-Wert Orell Fuessli-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Orell Fuessli-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Orell Fuessli-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Orell Fuessli-Anteile letztlich bei 74,40 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 134,409 Orell Fuessli-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 20 161,29 CHF, da sich der Wert einer Orell Fuessli-Aktie am 08.07.2026 auf 150,00 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 101,61 Prozent gesteigert.
Der Orell Fuessli-Wert an der Börse wurde auf 294,00 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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