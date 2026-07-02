Orell Fuessli Aktie
WKN: 895701 / ISIN: CH0003420806
|Langfristige Performance
|
02.07.2026 10:03:41
SPI-Wert Orell Fuessli-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Orell Fuessli-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde die Orell Fuessli-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Orell Fuessli-Papier an diesem Tag 96,20 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 10,395 Orell Fuessli-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Orell Fuessli-Papiers auf 151,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 569,65 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 56,96 Prozent gesteigert.
Orell Fuessli markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 295,86 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Orell Fuessli AG
|
10:03
|SPI-Wert Orell Fuessli-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Orell Fuessli-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
25.06.26
|SPI-Titel Orell Fuessli-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Orell Fuessli von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
18.06.26
|SPI-Wert Orell Fuessli-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Orell Fuessli von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
11.06.26
|SPI-Wert Orell Fuessli-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Orell Fuessli von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
09.06.26
|Aufschläge in Zürich: So steht der SPI aktuell (finanzen.at)
|
04.06.26
|SPI-Wert Orell Fuessli-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Orell Fuessli von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
29.05.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI bewegt sich zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
29.05.26
|Pluszeichen in Zürich: So bewegt sich der SPI nachmittags (finanzen.at)