Orell Fuessli Aktie

Orell Fuessli für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 895701 / ISIN: CH0003420806

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Langfristige Performance 02.07.2026 10:03:41

SPI-Wert Orell Fuessli-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Orell Fuessli-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Orell Fuessli eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde die Orell Fuessli-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Orell Fuessli-Papier an diesem Tag 96,20 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 10,395 Orell Fuessli-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Orell Fuessli-Papiers auf 151,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 569,65 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 56,96 Prozent gesteigert.

Orell Fuessli markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 295,86 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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