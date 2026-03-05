SPI-Wert Orell Fuessli-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Orell Fuessli von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Orell Fuessli-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 05.03.2016 wurden Orell Fuessli-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 108,50 CHF wert. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 92,166 Orell Fuessli-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 165,90 CHF, da sich der Wert einer Orell Fuessli-Aktie am 04.03.2026 auf 132,00 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 21,66 Prozent.

Der Börsenwert von Orell Fuessli belief sich jüngst auf 259,81 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at