Orell Fuessli Aktie
WKN: 895701 / ISIN: CH0003420806
|Hochrechnung
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26.03.2026 10:03:29
SPI-Wert Orell Fuessli-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Orell Fuessli von vor 5 Jahren abgeworfen
Das Orell Fuessli-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Orell Fuessli-Papier an diesem Tag 112,50 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Orell Fuessli-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 88,889 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 25.03.2026 auf 140,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 488,89 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 24,89 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Orell Fuessli eine Börsenbewertung in Höhe von 275,23 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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