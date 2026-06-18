Orell Fuessli Aktie
WKN: 895701 / ISIN: CH0003420806
|Investmentbeispiel
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18.06.2026 10:04:37
SPI-Wert Orell Fuessli-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Orell Fuessli von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Orell Fuessli-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Orell Fuessli-Papier bei 100,00 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Orell Fuessli-Aktie investierten, hätten nun 100,000 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.06.2026 gerechnet (154,50 CHF), wäre das Investment nun 15 450,00 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +54,50 Prozent.
Orell Fuessli erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 300,08 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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