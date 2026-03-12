Orell Fuessli Aktie

WKN: 895701 / ISIN: CH0003420806

Profitables Orell Fuessli-Investment? 12.03.2026 10:03:19

SPI-Wert Orell Fuessli-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Orell Fuessli von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Orell Fuessli-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde das Orell Fuessli-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Orell Fuessli-Aktie an diesem Tag bei 83,00 CHF. Wenn man vor 1 Jahr 100 CHF in die Orell Fuessli-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,205 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 156,02 CHF, da sich der Wert einer Orell Fuessli-Aktie am 11.03.2026 auf 129,50 CHF belief. Mit einer Performance von +56,02 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Orell Fuessli eine Börsenbewertung in Höhe von 253,82 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Orell Fuessli AG

Analysen zu Orell Fuessli AG

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren!
Aktien in diesem Artikel

Orell Fuessli AG 142,00 0,00% Orell Fuessli AG

