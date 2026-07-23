Orell Fuessli Aktie
WKN: 895701 / ISIN: CH0003420806
|Hochrechnung
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23.07.2026 10:03:24
SPI-Wert Orell Fuessli-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Orell Fuessli-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Das Orell Fuessli-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Orell Fuessli-Papier bei 124,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8,065 Orell Fuessli-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 213,71 CHF, da sich der Wert eines Orell Fuessli-Anteils am 22.07.2026 auf 150,50 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +21,37 Prozent.
Zuletzt verbuchte Orell Fuessli einen Börsenwert von 293,30 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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