SPI-Wert Orell Fuessli-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Orell Fuessli-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Orell Fuessli-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Das Orell Fuessli-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Orell Fuessli-Papier bei 124,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8,065 Orell Fuessli-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 213,71 CHF, da sich der Wert eines Orell Fuessli-Anteils am 22.07.2026 auf 150,50 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +21,37 Prozent.

Zuletzt verbuchte Orell Fuessli einen Börsenwert von 293,30 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at