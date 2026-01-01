SPI-Wert Orell Fuessli-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Orell Fuessli-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Orell Fuessli-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Orell Fuessli-Aktie via Börse SWX feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 107,00 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 93,458 Orell Fuessli-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 168,22 CHF, da sich der Wert eines Orell Fuessli-Anteils am 30.12.2025 auf 119,50 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 11,68 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Orell Fuessli einen Börsenwert von 234,22 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at