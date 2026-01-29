SPI-Wert Orell Fuessli-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Orell Fuessli-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Orell Fuessli eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Die Orell Fuessli-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Orell Fuessli-Anteile bei 107,00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,935 Orell Fuessli-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Orell Fuessli-Papiers auf 122,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 114,49 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 14,49 Prozent.

Zuletzt verbuchte Orell Fuessli einen Börsenwert von 235,25 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at