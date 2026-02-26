Orell Fuessli Aktie
WKN: 895701 / ISIN: CH0003420806
Profitable Orell Fuessli-Anlage?
|
26.02.2026 10:03:25
SPI-Wert Orell Fuessli-Aktie: So viel hätte eine Investition in Orell Fuessli von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Orell Fuessli-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 113,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8,850 Orell Fuessli-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 25.02.2026 auf 133,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 176,99 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 17,70 Prozent angewachsen.
Orell Fuessli markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 256,93 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
