Orell Fuessli Aktie
WKN: 895701 / ISIN: CH0003420806
|Performance unter der Lupe
|
19.02.2026 10:03:24
SPI-Wert Orell Fuessli-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Orell Fuessli-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Orell Fuessli-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 81,80 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Orell Fuessli-Aktie investierten, hätten nun 1,222 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 160,15 CHF, da sich der Wert eines Orell Fuessli-Papiers am 18.02.2026 auf 131,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 60,15 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Orell Fuessli belief sich zuletzt auf 256,90 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Orell Fuessli AG
|143,00
|1,42%