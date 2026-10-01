SPI-Wert Orell Fuessli-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Orell Fuessli-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Orell Fuessli-Aktien gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Orell Fuessli-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 72,20 CHF. Bei einem Orell Fuessli-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 138,504 Orell Fuessli-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 30.09.2026 auf 141,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 529,09 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +95,29 Prozent.

Orell Fuessli wurde am Markt mit 275,51 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at