SPI-Wert Orell Fuessli-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Orell Fuessli von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Orell Fuessli-Investment verdienen können.

Die Orell Fuessli-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 114,00 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 100 CHF in die Orell Fuessli-Aktie investierten, hätten nun 0,877 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 105,26 CHF, da sich der Wert eines Orell Fuessli-Papiers am 07.01.2026 auf 120,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 5,26 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Orell Fuessli bezifferte sich zuletzt auf 235,25 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at