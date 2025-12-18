SPI-Wert Orell Fuessli-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Orell Fuessli von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Orell Fuessli-Investment verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde das Orell Fuessli-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Orell Fuessli-Papier an diesem Tag 77,00 CHF wert. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Orell Fuessli-Aktie investiert, befänden sich nun 12,987 Orell Fuessli-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 493,51 CHF, da sich der Wert eines Orell Fuessli-Anteils am 17.12.2025 auf 115,00 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 49,35 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Orell Fuessli bezifferte sich zuletzt auf 223,32 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at