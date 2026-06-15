SPI-Wert Orior-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Orior-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Orior-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 15.06.2025 wurden Orior-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 12,22 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Orior-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 818,331 Orior-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 12.06.2026 auf 14,04 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 489,36 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 14,89 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Orior zuletzt 91,65 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at