Orior Aktie
WKN DE: A1CXAY / ISIN: CH0111677362
|Langfristige Investition
|
26.01.2026 10:04:21
SPI-Wert Orior-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Orior-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Orior-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Orior-Anteile bei 38,85 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,574 Orior-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Orior-Aktie auf 11,02 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 28,37 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 71,63 Prozent gleich.
Orior war somit zuletzt am Markt 71,85 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
