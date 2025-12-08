SPI-Wert Orior-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Orior von vor 3 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Orior-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurden Orior-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Orior-Anteile an diesem Tag 71,40 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in Orior-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,401 Orior-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 05.12.2025 17,20 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 12,28 CHF belief. Mit einer Performance von -82,80 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Orior-Wert an der Börse wurde auf 80,27 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at