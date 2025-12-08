Orior Aktie
WKN DE: A1CXAY / ISIN: CH0111677362
|Investmentbeispiel
|
08.12.2025 10:04:39
SPI-Wert Orior-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Orior von vor 3 Jahren verloren
Vor 3 Jahren wurden Orior-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Orior-Anteile an diesem Tag 71,40 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in Orior-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,401 Orior-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 05.12.2025 17,20 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 12,28 CHF belief. Mit einer Performance von -82,80 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Orior-Wert an der Börse wurde auf 80,27 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Orior AGmehr Nachrichten
|
10:04
|SPI-Wert Orior-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Orior von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
01.12.25
|SPI-Wert Orior-Aktie: So viel Verlust hätte ein Orior-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
24.11.25
|SPI-Papier Orior-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Orior von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
17.11.25
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI am Montagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
17.11.25
|SPI-Wert Orior-Aktie: So viel Verlust hätte ein Orior-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
14.11.25
|Handel in Zürich: SPI zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
13.11.25
|Handel in Zürich: SPI steigt zum Start (finanzen.at)
|
12.11.25
|Handel in Zürich: SPI verbucht zum Ende des Mittwochshandels Gewinne (finanzen.at)