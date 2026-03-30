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Orior Aktie

Orior für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CXAY / ISIN: CH0111677362

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Lukrativer Orior-Einstieg? 30.03.2026 10:03:40

SPI-Wert Orior-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Orior von vor 3 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Orior-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 30.03.2023 wurde die Orior-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Orior-Anteile bei 82,40 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,214 Orior-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 10,82 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13,13 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 86,87 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Orior bezifferte sich zuletzt auf 70,70 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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