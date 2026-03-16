SPI-Wert Orior-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Orior von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Orior-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Orior-Anteile bei 61,50 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 16,260 Orior-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 13.03.2026 auf 11,42 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 185,69 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 81,43 Prozent gleich.

Der Marktwert von Orior betrug jüngst 74,53 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at