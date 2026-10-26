Orior Aktie
WKN DE: A1CXAY / ISIN: CH0111677362
|Orior-Anlage unter der Lupe
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26.10.2026 10:04:08
SPI-Wert Orior-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Orior von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren wurden Orior-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Orior-Aktie bei 80,50 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1,242 Orior-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.10.2026 gerechnet (12,32 CHF), wäre das Investment nun 15,30 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 84,70 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Orior belief sich zuletzt auf 80,54 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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