SPI-Wert Orior-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Orior von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Orior-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Vor 3 Jahren wurde das Orior-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 73,20 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 13,661 Orior-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 150,27 CHF, da sich der Wert einer Orior-Aktie am 30.01.2026 auf 11,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 84,97 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Orior bezifferte sich zuletzt auf 71,96 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at