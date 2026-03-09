Orior Aktie

WKN DE: A1CXAY / ISIN: CH0111677362

Rentables Orior-Investment? 09.03.2026

SPI-Wert Orior-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Orior von vor 5 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Orior eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Orior-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 78,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Orior-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,276 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 11,42 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14,57 CHF wert. Mit einer Performance von -85,43 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von Orior betrug jüngst 74,65 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Orior AG

Analysen zu Orior AG

Aktien in diesem Artikel

Orior AG 12,40 -1,12%

