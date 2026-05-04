SPI-Wert Orior-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Orior von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Orior-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurde die Orior-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 83,90 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 119,190 Orior-Aktien. Die gehaltenen Orior-Papiere wären am 30.04.2026 1 549,46 CHF wert, da der Schlussstand 13,00 CHF betrug. Das entspricht einem Schwund von 84,51 Prozent.

Der Orior-Wert an der Börse wurde auf 85,01 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at