Orior Aktie
WKN DE: A1CXAY / ISIN: CH0111677362
|Lohnende Orior-Anlage?
|
01.12.2025 10:04:31
SPI-Wert Orior-Aktie: So viel Verlust hätte ein Orior-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Orior-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Orior-Anteile 41,15 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Orior-Aktie investiert hätte, hätte er nun 243,013 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 950,18 CHF, da sich der Wert eines Orior-Papiers am 28.11.2025 auf 12,14 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 70,50 Prozent verringert.
Der Marktwert von Orior betrug jüngst 79,29 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
