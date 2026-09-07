Orior Aktie
WKN DE: A1CXAY / ISIN: CH0111677362
|Orior-Investment
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07.09.2026 10:04:00
SPI-Wert Orior-Aktie: So viel Verlust hätte ein Orior-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde das Orior-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 14,26 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Orior-Aktie investiert, befänden sich nun 701,262 Orior-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 396,91 CHF, da sich der Wert eines Orior-Anteils am 04.09.2026 auf 13,40 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 6,03 Prozent vermindert.
Orior wurde jüngst mit einem Börsenwert von 87,56 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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