Bei einem frühen Investment in Orior-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Das Orior-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Orior-Anteile bei 78,95 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Orior-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,666 Orior-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.11.2026 gerechnet (10,52 CHF), wäre die Investition nun 133,25 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 86,68 Prozent.

Zuletzt verbuchte Orior einen Börsenwert von 68,68 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at