Orior Aktie

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WKN DE: A1CXAY / ISIN: CH0111677362

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Langfristige Performance 21.09.2026 10:03:43

SPI-Wert Orior-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Orior von vor 5 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Orior-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Orior-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Orior-Aktie bei 92,60 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Orior-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,799 Orior-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 18.09.2026 auf 12,32 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 133,05 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 86,70 Prozent vermindert.

Orior wurde jüngst mit einem Börsenwert von 80,45 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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