SPI-Wert Orior-Aktie: So viel Verlust hätte eine Orior-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Orior-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 3 Jahren wurden Orior-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 75,40 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 13,263 Orior-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 17.07.2026 auf 15,62 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 207,16 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 79,28 Prozent.

Orior wurde jüngst mit einem Börsenwert von 102,00 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at