Orior Aktie
WKN DE: A1CXAY / ISIN: CH0111677362
|Profitable Orior-Anlage?
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19.10.2026 10:04:18
SPI-Wert Orior-Aktie: So viel Verlust hätte eine Orior-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 19.10.2021 wurde das Orior-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 95,30 CHF wert. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Orior-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 104,932 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 12,88 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 351,52 CHF wert. Aus 10 000 CHF wurden somit 1 351,52 CHF, was einer negativen Performance von 86,48 Prozent entspricht.
Orior wurde jüngst mit einem Börsenwert von 83,96 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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