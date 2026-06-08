Orior Aktie

Orior für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CXAY / ISIN: CH0111677362

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Rentable Orior-Anlage? 08.06.2026 10:04:23

SPI-Wert Orior-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Orior von vor 10 Jahren angefallen

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Orior-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Orior-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 64,45 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 15,516 Orior-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 205,43 CHF, da sich der Wert eines Orior-Anteils am 05.06.2026 auf 13,24 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 79,46 Prozent verringert.

Orior erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 86,52 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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