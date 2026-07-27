SPI-Wert Orior-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Orior von vor 5 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in Orior eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Orior-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 83,00 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Orior-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 120,482 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.07.2026 gerechnet (15,04 CHF), wäre das Investment nun 1 812,05 CHF wert. Die Abnahme von 10 000 CHF zu 1 812,05 CHF entspricht einer negativen Performance von 81,88 Prozent.

Der Orior-Wert an der Börse wurde auf 98,23 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at