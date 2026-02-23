SPI-Wert Orior-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Orior von vor einem Jahr angefallen

Wer vor Jahren in Orior eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Die Orior-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Orior-Papier 41,70 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 23,981 Orior-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Orior-Papiers auf 10,64 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 255,16 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 74,48 Prozent.

Der Marktwert von Orior betrug jüngst 69,50 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at