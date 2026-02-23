Orior Aktie
WKN DE: A1CXAY / ISIN: CH0111677362
|Profitables Orior-Investment?
|
23.02.2026 10:04:23
SPI-Wert Orior-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Orior von vor einem Jahr angefallen
Die Orior-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Orior-Papier 41,70 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 23,981 Orior-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Orior-Papiers auf 10,64 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 255,16 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 74,48 Prozent.
Der Marktwert von Orior betrug jüngst 69,50 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Orior AG
|
10:04
|SPI-Wert Orior-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Orior von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
19.02.26
|SPI aktuell: SPI zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
19.02.26
|Donnerstagshandel in Zürich: SPI nachmittags in Rot (finanzen.at)
|
16.02.26
|SPI-Papier Orior-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Orior von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
16.02.26
|SPI-Papier Orior-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Orior von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
09.02.26
|SPI-Papier Orior-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Orior-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
06.02.26
|Börse Zürich in Grün: SPI letztendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
06.02.26
|Schwache Performance in Zürich: SPI beginnt Freitagshandel im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Orior AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Orior AG
|11,64
|2,28%