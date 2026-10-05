Orior Aktie

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WKN DE: A1CXAY / ISIN: CH0111677362

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Profitable Orior-Investition? 05.10.2026 10:03:43

SPI-Wert Orior-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Orior von vor einem Jahr angefallen

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Orior-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Orior-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 13,08 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Orior-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,645 Orior-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 02.10.2026 89,30 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 11,68 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 10,70 Prozent gleich.

Am Markt war Orior jüngst 76,40 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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