Peach Property Group Aktie
WKN DE: A1C8PJ / ISIN: CH0118530366
|Lohnender Peach Property Group-Einstieg?
|
29.01.2026 10:03:56
SPI-Wert Peach Property Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Peach Property Group von vor 3 Jahren gekostet
Vor 3 Jahren wurde das Peach Property Group-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Peach Property Group-Papier bei 14,50 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 6,896 Peach Property Group-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 28.01.2026 auf 6,03 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 41,59 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 58,41 Prozent.
Der Marktwert von Peach Property Group betrug jüngst 341,06 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!