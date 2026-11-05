SPI-Wert Peach Property Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Peach Property Group von vor 3 Jahren gekostet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Peach Property Group-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Peach Property Group-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Peach Property Group-Anteile bei 8,67 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Peach Property Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 115,307 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 547,71 CHF, da sich der Wert einer Peach Property Group-Aktie am 04.11.2026 auf 4,75 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 45,23 Prozent.

Peach Property Group wurde am Markt mit 263,00 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at